Россияне продолжают уничтожать объекты культуры в Украине: где больше всего разрушений

Обстрелы и ракетные удары привели к разрушениям 21 памятника национального значения в Украине.

Российские захватчики продолжают цинично и сознательно уничтожать объекты культуры. В Украине зафиксировано уже 353 эпизода против нашего культурного наследия.

Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Несколько дней назад оккупанты попали ракетой в недавно отреставрированный Дом культуры в Лозовой Харьковской области, разрушили школу, которую помогло восстановить правительство Японии и скит Святогорской лавры в Донецкой области.

По данным Минкульта, больше всего разрушений подверглось культурное наследие Харьковщины. По области зафиксировано – 94 эпизода, из них – 78 в городе Харькове и его окрестностях.

В Донецкой области задокументировано – 72 преступления, из них 52 – в Мариуполе.

О 65 эпизодах известно в Киевской области, 37 – в Черниговской, 24 – в Луганской, 26 – в Сумской, 8 – в Запорожской, 6 – в Житомирской, по 5 – в г. Киеве и Херсонской области. Также 4 – в Николаевской, 3 – в Днепропетровской, 2 – в Одесской, 1 – во Львовской областях.

"Обстрелы и ракетные удары привели к разрушениям 21 памятника национального значения, 88 – местного значения", — отмечает министр.

Украина уже сейчас работает с международными партнерами по плану восстановления культурного наследия.

Напомним, в Украине продолжают фиксировать военные преступления россиян против культурного наследия.

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