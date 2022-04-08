Россияне продолжают воевать в Украине совершенно бессмысленно и максимально жестоко – Зеленский в парламенте Финляндии

Россия бросила на войну против Украины всех, "кто способен держать в руках оружие", сказал Зеленский.

Российская Федерация бросила на оккупацию Украины все боеспособные силы своей армии со всей их территории аж до Дальнего Востока, но даже и их не хватило для реализации путинского плана.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Эдускунте, парламенте Финляндии.

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Зеленский рассказал финским политикам, что Россия бросила на войну против Украины всех, "кто способен держать в руках оружие". Это как боевиков из разных террористических групп и так называемых "частных армий", так и ребят 2003-2004 года.

"Поэтому Россия собирает как можно больше вообще любых людей, способных держать в руках оружие, чтобы продолжить агрессию против Украины. Ищет наемников по всему миру. Направляет боевиков из разных де-факто террористических групп и так называемых "частных армий", которые созданы некоторыми российскими чиновниками, кого мы только не видели среди пленных российских военных, и очень опытных убийц, и совсем юных ребят 2003-2004 годов рождения, но никто из них не мог адекватно объяснить – зачем им эта война против Украины. удары по мирным людям. Зачем жестокость, которую мир увидел в Буче и других городах, уволенных украинской армией", — отметил украинский президент.

Также глава Украины отметил, что среди российских военных были те, которые придумывали разные способы, чтобы не воевать в Украине. Но, как подчеркнул Зеленский, это малое количество желающих.

"Конечно, среди почти двухсот тысяч российских оккупантов на нашей земле были те, кто делал все, чтобы не воевать. Кто бежал в Россию, кто сознательно сдавался в плен, кто наносил тяжелые травмы, чтобы попасть в больницу и выехать из зоны боевых действий. Но все же это было меньшинство. Большинство же их армии продолжает воевать непонятно за что на нашей земле. Совершенно бессмысленно. И очень жестоко. Продолжает воевать так, что часто думаешь – это люди вообще?" – сказал украинский президент.

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