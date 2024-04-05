Россияне продвигают фейк, что военные избили женщину в Харьковской области: как было на самом деле

Российская пропаганда распространяет фейк об избиении женщины военными ВСУ в Дергачах Харьковской области.

Вражеские Telegram-каналы активно распространяют дезинформацию о том, что военнослужащие 113-й отдельной бригады территориальной обороны (ОБрТрО) избили женщину, когда та пришла получать гуманитарную помощь. Инцидент якобы произошел в городе Дергачи на Харьковщине.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Теперь, по словам российских пропагандистов, женщине нужна операция.

"На самом деле это очередная циничная ложь российских пропагандистов. Они использовали фотографию жительницы Дергачей, которая является человеком с инвалидностью и нуждается в помощи, и придумали эту историю", — подчеркнули в ЦПД.

В Центре подчеркивают, что вражеские пропагандисты уже не в первый раз распространяют публикации подобного содержания для дискредитации Вооруженных Сил Украины.

"Таким образом они стремятся вызвать негативное отношение среди гражданского населения к украинским военным", — объяснили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, российский пропагандистский телеканал НТВ показал фейковое видео, на котором экс-секретарь СНБО Алексей Данилов якобы пытается убедить, что "Украина причастна к теракту 22 марта".

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