Россияне продвигаются дальше в Курской области: детали от ISW

Армия РФ захватила несколько населенных пунктов на территории Суджи

Войска армии РФ продвинулись в районе "украинского плацдарма" в Курской области. Россияне захватили Суджу.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Однако также фиксируется замедление продвижения войск РФ поближе к границе в Курской области 13 марта по сравнению с последними днями.

Аналитики отмечают, что главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что приказал войскам отойти с некоторых неопределенных позиций на Курском "выступлении" и перейти на более выгодные оборонные позиции в регионе ради сохранения личного состава.

В свою очередь заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ и командующий спецназом "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил о том, что войска РФ захватили Суджу, и атакуют населенные пункты, оставшиеся вдоль международной границы. Российские источники ISW утверждали, что войска РФ вроде бы захватили Подол, Гончаровку, Заолешенко, Рубанщину и Миловой.

Так называемый "военкор" РФ также утверждал, что обновленные украинские удары HIMARS замедляют скорость продвижения россиян к югу от Суджи.

Как сообщалось, армия РФ стремится вытеснить ВСУ из Курской области. Тем временем украинские военные продолжают боевую работу на территории РФ.

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