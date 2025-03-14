Россияне продвигаются дальше в Курской области: детали от ISW

Армия РФ захватила несколько населенных пунктов на территории Суджи
Войска армии РФ продвинулись в районе "украинского плацдарма" в Курской области. Россияне захватили Суджу.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Однако также фиксируется замедление продвижения войск РФ поближе к границе в Курской области 13 марта по сравнению с последними днями.
Аналитики отмечают, что главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что приказал войскам отойти с некоторых неопределенных позиций на Курском "выступлении" и перейти на более выгодные оборонные позиции в регионе ради сохранения личного состава.
В свою очередь заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ и командующий спецназом "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил о том, что войска РФ захватили Суджу, и атакуют населенные пункты, оставшиеся вдоль международной границы. Российские источники ISW утверждали, что войска РФ вроде бы захватили Подол, Гончаровку, Заолешенко, Рубанщину и Миловой.
Так называемый "военкор" РФ также утверждал, что обновленные украинские удары HIMARS замедляют скорость продвижения россиян к югу от Суджи.
Как сообщалось, армия РФ стремится вытеснить ВСУ из Курской области. Тем временем украинские военные продолжают боевую работу на территории РФ.
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