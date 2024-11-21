Россияне продвигаются дальше в рамках украинского выступления в Курской области: детали ISW

Армия РФ продвинулась по нескольким участкам.
За прошедшие сутки армия Российской Федерации продвинулась дальше в районе главного украинского плацдарма в Курской области.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Геолокационные кадры за 14 и 18 ноября показывают, что российские войска продвинулись к северу от населенного пункта Зеленый Путь, расположенному к юго-востоку от Корнево, а также северо-западнее Малой Локни, севернее Суджи.
Отмечается, что эксперты ISW не наблюдали последние доказательства присутствия ВСУ в этих районах.
В Минобороны РФ и несколько других российских источников заявили, что войска России якобы "разгромили" украинские войска у леса Ольговка и перерезали пути снабжения позиций ВСУ в этом районе. Впрочем, этому аналитики ISW не подтверждают такие заявления.
Американские специалисты отмечают, что ни российские, ни украинские источники не сообщали о боях в Глушковском районе западнее главного украинского плацдарма в Курской области 20 ноября.
Напомним, Министерство обороны США обнародовало новые оценки по участию войск КНДР в войне против Украины. Известно, что под Курск переброшено более 11 тысяч северокорейского контингента.
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