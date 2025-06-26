ТСН в социальных сетях

Россияне продвигаются из-за слабой бригады на Сумщине: военный бьет тревогу

Враг знает о слабых сторонах этого подразделения и пользуется этим, подчеркивает “Осман”.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
ВСУ.

ВСУ.

Одна из 15 бригад, недавно зашедших на Сумское направление, имеет низкий уровень боеспособности, взаимодействия между батальонами и общей подготовкой.

Об этом заявил командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар», младший сержант Станислав Бунятов «Осман» в своем Telegram-канале.

«Противник хорошо информирован о слабых сторонах этого подразделения. Периодически осуществляет казни пленных из его состава и имеет определенное продвижение в зоне ответственности этой бригады», — сообщил военный.

«Осман» подчеркивает необходимость проверки и принятия «должных решений относительно руководства подразделения».

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что в Сумской области были отсутствующие фортификации. В СНБО отмечают, что этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы.

По словам военного аналитика Алексея Гетьмана, в Сумской области войска РФ прошли первую линию обороны, ведь она «наиболее слабая». Однако сейчас захватчики не могут прорвать украинскую оборону.

