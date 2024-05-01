Россияне продвигаются к югу от Часова Яра – аналитик Bild (карта)

Вход оккупантов в город с востока или юга – это лишь вопрос времени, убежден аналитик.

Российским войскам удалось на южном фланге перейти канал Северский Донец-Донбасс и продвинуться в направлении Часова Яра.

Об этом сообщил эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.

"Российские силы вторжения форсировали канал в Часовом Яру в 1 км к юго-востоку от города. Теперь это лишь вопрос времени, когда они войдут в населенный пункт с востока или юга", — считает аналитик.

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Как напомнило издание, ранее Репке сообщал, что во время наступления на Часов Яр российская армия использует тактику двойного удара.

Оккупанты непосредственно атакуют микрорайон "Канал" на самом востоке города, а также обходят его с севера и юга через села Богдановка и Ивановское. В центре и севере украинские войска держат оборону.

Но на южном фланге россиянам удалось перейти канал Северский Донец-Донбасс и продвинуться в направлении города.

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Карта продвижения российских войск в районе Часова Яра/Фото: Bild

Карта продвижения российских войск в районе Часова Яра/Фото: Bild

Напомним, как сообщили 30 апреля в ОСГВ "Хортица", чтобы взять Часов Яр "в тиски", россияне пытаются обойти город окрестностями, а также ведут активный огонь из артиллерии и минометов.

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