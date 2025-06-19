Россияне продвигаются на 20 км каждый день: что ждет Украину – прогноз от WELT

Что ждет Украину. / © ТСН

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Пока внимание мира приковано к происходящему на Ближнем Востоке, Россия продолжает стремительно продвигаться вглубь украинской территории.

Об этом пишет немецкое издание WELT.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось провести запланированную встречу с Дональдом Трампом на саммите G7 в Канаде, где обсуждались дополнительные санкции против России и новые пакеты вооружения. Президент США покинул саммит досрочно из-за кризиса на Ближнем Востоке, привлекая Владимира Путина к переговорам между Израилем и Ираном. Это шаг, который выглядит как игнорирование интересов Украины, более трех лет ведущего оборонную войну против российского вторжения. Трамп также осторожно отнесся к идее новых санкций и публично высказался за возвращение России в формат G8.

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На фронте ситуация не менее тревожна. По информации The Wall Street Journal, в мае российские войска продвинулись на большую площадь, чем в любой другой период полномасштабной войны. Оккупационные силы ежедневно занимают по 15–20 километров территории, пробивая даже четвертую — часто кустарную — линию обороны, которая в некоторых местах возведена только из колючей проволоки. Кроме уже оккупированных Крыма, Донбасса, Луганщины, Запорожья и Херсонщины, Кремль пытается расширить контроль еще на три области — Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую.

Новое летнее наступление России стартовало в июне и сопровождалось массированными ударами крылатыми ракетами, дронами с оптоволоконным управлением, а также интенсивным сбросом планирующих авиабомб — всего за месяц их количество достигло шести тысяч. Часть снарядов весила несколько тонн. Отдельные подразделения ВСУ уже оказались в оперативной обстановке, как, например, в районе Торецка на Донбассе.

В то же время, поставки западного оружия резко сократились по сравнению с 2023 годом. Несмотря на наличие боеприпасов, критически не хватает артиллерии, а потери современной техники, таких как танки Leopard 2, до сих пор не компенсированы. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно заявил, что Россия производит объем оружия за три месяца, эквивалентный годовому производству всего Альянса.

Украинские бригады истощены, многим не хватает не только техники, но и личного состава. Тем временем РФ фиксирует рост мобилизационного резерва: многие мужчины стремятся попасть в армию, чтобы успеть получить высокие денежные бонусы перед потенциальным завершением боевых действий.

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Кроме того, Вашингтон все чаще меняет приоритеты. Переданные Киеву системы ПВО, в том числе установки «Вампир», перенаправляются на Ближний Восток. Запасы американского вооружения также уменьшаются: адмирал США Сэм Папаро ранее предупреждал, что ресурсы противовоздушной обороны Соединенных Штатов уже недостаточны для сдерживания Китая.

Однако, по словам военного аналитика Маркуса Рейснера из Министерства обороны Австрии, не следует переоценивать значение текущих территориальных достижений России. По его мнению, решающим станет не протяженность фронта, а выносливость сторон: «Вопрос не в том, как долго сможет держаться Россия, а сколько выдержит Украина».

Сценарий первый: мероприятие меняет игру

Один из возможных, но маловероятных сценариев развития войны предполагает жесткие действия со стороны Запада. В этом случае США и союзники игнорируют ядерный шантаж Кремля и, наконец, предоставляют Украине все необходимое оружие — дальнобойное, современное, в большом количестве. Такую позицию уже давно публично отстаивают и президент Владимир Зеленский, и новый генсек НАТО Марк Рютте, отмечая, что только достаточный объем вооружений позволит Киеву эффективно сдерживать российскую агрессию.

Параллельно с военной поддержкой Запад в рамках этого сценария мог бы пойти на серьезное усиление экономического давления на Россию. Это предполагает введение новых санкций, практически полностью ограничивающих доступ РФ к высокотехнологичным товарам, международным платежным системам и значительной части доходов от экспорта энергоресурсов.

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Если бы Кремль воздержался от применения тактического ядерного оружия, что, по мнению WELT, остается маловероятным, российская армия могла бы оказаться под критическим давлением на поле боя. В таком случае, Москва, вероятно, будет вынуждена согласиться на прекращение боевых действий без предварительных условий. Переговоры о мирном урегулировании могли бы стартовать на основе существующей линии фронта. Украина, несмотря на потери части территорий, сохранила государственность, а Крым и, возможно, еще несколько регионов остались бы временно под контролем РФ.

Прогноз: Такое течение событий на сегодняшний день выглядит крайне маловероятным. Запад не демонстрирует готовности ни к масштабному перевооружению Украины, ни к введению по-настоящему болезненных санкций, которые могли бы нанести реальные потери экономике России. Политическая воля к радикальным шагам все еще ограничена опаской эскалации и потенциальных затрат для собственных экономик.

Сценарий второй: полная победа Кремля

В этом сценарии Соединенные Штаты постепенно сворачивают военную и политическую поддержку Украины, передавая основное бремя помощи Европе и нескольким другим союзникам. По мнению Дональда Трампа, такая стратегия обоснована: Вашингтон стремится сосредоточить внимание на противостоянии в Индо-Тихоокеанском регионе и больше не играть роль «мирового полицейского».

Сближение с Россией может показаться Трампу стратегически выгодным. Речь идет о потенциальном совместном освоении Арктики, разработке залежей редкоземельных металлов в Сибири и облегчении американского бизнеса на Ближнем Востоке или в Африке. Кроме того, возобновление диалога с Москвой могло бы разбалансировать тесный союз с Китаем.

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Согласно этому подходу, ответственность за эскалацию конфликта Трамп возлагает на Зеленского, считая, что действия Киева противоречат интересам США. Без полной поддержки Вашингтона Украина оказалась бы в стратегическом тупике. Европейцы смогли частично компенсировать уход США, но только на короткий период.

В результате Россия расширила бы контроль над гораздо большей территорией, возможно даже потеряла бы Украина доступ к морю. На левом берегу Днепра могла быть установлена демилитаризованная зона, которую продвигают Москва и Пекин. Зеленского отстранили бы от власти, а Украина получила бы формальные гарантии безопасности, которые, впрочем, не обеспечивали бы полный суверенитет. Новое правительство действовало бы в условиях ограниченной независимости. Членство в ЕС оставалось бы теоретически возможным, но расширение НАТО на постсоветском пространстве прекратилось бы.

Прогноз: По оценкам WELT, вероятность этого сценария — около 35%. Такое развитие событий могло бы считаться выгодным для Трампа как с геополитической, так и с бизнес-точки зрения. Он открывает путь к новому формату сотрудничества США с Россией.

Сценарий третий: замороженный конфликт и ампутация Украины

В этом варианте война продолжается, но Украина постепенно истощается из-за ограниченной поддержки Запада. Российские войска медленно продвигаются вперед, и уже к концу года могут захватить Харьков — второй по величине город страны. Это станет переломным моментом, после которого Запад станет оказывать давление на Киев с требованием начать переговоры и прекратить боевые действия.

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Даже если переговоры затянутся, конфликт, по всей вероятности, заморозят на условиях Москвы. Украина потеряет контроль над значительной частью территорий и согласится на установку буферной зоны вдоль линии фронта. Эта зона станет фактически демилитаризованной — так Россия стремится обезопасить себя от ударов по собственной территории.

Мирного соглашения достигнуто не будет. По словам военного аналитика Маркуса Рейснера, ситуация может превратиться в аналог Корейского полуострова с жестко контролируемым, но нестабильным балансом сил. Москва в таком случае укрепит сотрудничество с Вашингтоном в сфере экономики, в то время как НАТО продолжит перевооружение.

Прогноз: Вероятность такого развития событий — около 65%. Это самый реалистичный сценарий с экономической точки зрения для Запада. Он позволяет избежать эскалации, удовлетворить интересы США и ЕС по безопасности, а России получить буферную зону, сдержать НАТО и вернуться к глобальной политике через расширение влияния в Африке и Азии.