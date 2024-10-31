Россияне продвигаются на украинском выступлении в Курской области: детали от ISW

В Курщине продолжаются бои.
Войска российской армии продвинулись в Курской области во время боев 30 октября.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Геолокационные кадры, опубликованные 29 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Новоивановки, расположенной к юго-востоку от Корнево).
"Ни российские, ни украинские источники не сообщали о боях в Глушковском районе к западу от главного украинского выступления 30 октября", — отмечают в ISW/
Кроме того, аналитики отмечают, что в Глушковском районе действуют подразделения 106-й дивизии ВДВ.
Как сообщалось, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что пока сложно сказать насколько войска из Северной Кореи, которые отправили на войну в Украину, являются подготовленными.
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