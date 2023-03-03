Россияне продвигаются не так, как хотели бы, терпят большие ворота: Данилов о боях за Бахмут

оккупанты теряют в семь раз больше солдат, чем ВСУ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что оккупанты желают отчитаться о захвате Бахмута Донецкой области, а потому бросают все силы на штурм города. Тем не менее, темпы продвижения россиян не соответствуют их планам.

Об этом в Данилов рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, вражеские силы уже продолжались время "не могут ничего сделать" возле Бахмута.

"Кого только не было у Бахмута — и террористическая организация "Вагнер" Пригожина, и вооруженные силы, российская десантура. Условно говоря, полный букет того хлама, который надвинулся на территорию Украины", — подчеркнул секретарь СНБО.

В ходе боев россияне теряют в семь раз больше солдат, чем украинская сторона, — говорит Данилов.

"На заседании ставки смотрели на потери Российской Федерации и непосредственно того, что касается Бахмута. Да, там сложно и тяжело. Но имейте в виду, что наши ребята каждый день сотнями их отправляют туда, куда они должны отправляться, с учетом того, что они сюда ворвались нас убивать. Сейчас мы их убиваем. И вот этот скажем так перерасчет – один к семи в нашу пользу", — подчеркнул он.

Бои за Бахмут

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что ситуация в Бахмуте сейчас критическая. Он считает, что ближайшие недели станут решающими, а в направлении ситуация может ухудшиться. Кроме того, есть угроза оцепления украинских войск с севера.

Между тем аналитики американского Института изучения войны подчеркивают, что российские оккупанты изменили стратегию у города. В частности, они временно свернули усилия по окружению города с юго-запада, а также с северо-востока.

О том, что Бахмут атакуют наиболее подготовленные штурмовые отряды "вагнеровцев", заявлял также командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Ситуацию в районе называет очень напряженной.

Издание The Telegraph пишет, что новое наступление России "загруз в грязи". Дело в том, что в этом году в Украине рано началась весенняя оттепель. Замерзшие зимой поля и леса под Бахмутом превратились в непроходимые места густого ила в результате внезапного потепления.

Ранее глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявлял, что российская армия не перестает забрасывать живой силой позиции Вооруженных сил Украины под Авдеевкой и Бахмутом. По его словам, оккупанты "просто забрасывают труппами нашу территорию".

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