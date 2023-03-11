Россияне продвигаются в Бахмуте: линия фронта отныне проходит по реке — разведка Британии

Украинские силы удерживают западную часть города и разрушили ключевые мосты через реку.
За последние четыре месяца силы группы "Вагнер" захватили большую часть восточной половины города Бахмут. В частности, в центре города река Бахмутко теперь проходит по линии фронта.
Об этом информирует Министерство обороны Великобритании в Twitter.
В строительстве говорится, что украинские силы удерживают западную часть города и разрушили ключевые мосты через реку, протекающую с севера на юг через полосу открытого пространства шириной 200-800 м между зданиями.
"Поскольку украинские подразделения могут вести огонь из укрепленных зданий на западе, этот район превратился в зону боевых действий, что, вероятно, усложнит силам "Вагнера" попытки продолжить лобовое наступление на запад", — говорится в сообщении.
В то же время, украинские силы и их линии поставок на западе остаются уязвимыми для попыток России обойти защитников с севера и юга.
Добавим, что у Зеленского заверили, что у Украины есть ресурсы и дальше защищать Бахмут от оккупантов.
Между тем эксперт подчеркнул, что каждый украинский защитник, сегодня обороняющий Бахмут, закладывает основу для будущего наступления Украины.
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