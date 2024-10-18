Россияне продвигаются в сторону Курахово: аналитики сделали тревожный прогноз

Российские оккупанты продолжают штурмовые действия в направлении населенного пункта Курахово в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики группы DeepState в отчете.

Сообщается, что россияне целый день оказывали давление на Максимилиановку. Они бросили в механизированный штурм суммарно более 30 единиц техники, из которых свыше половины уничтожили и повредили Силы обороны. Наряду с техникой штурмы продолжаются за счет большого количества пехоты.

Аналитики отметили, что 17 октября российские солдаты опубликовали в Сети кадры с российским триколором, заявив о взятии населенного пункта.

"Видео было сделано в центре села, но параллельно уточняем информацию о пребывании врага по всему населенному пункту. Хотя до взятия под контроль западной части Максимилиановки осталось недолго. В этом районе следует ожидать обновления карты", — отметили аналитики.

Напомним, оккупанты продвинулись на Краматорском и Покровском направлениях в Донецкой области. Согласно вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 17 октября, на Покровском направлении в течение дня оккупанты совершили 45 штурмовых и наступательных действий.