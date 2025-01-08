Россияне продвигаются в Торецке: аналитики оценили, чем обернутся их успехи для ВСУ

Армия РФ использует свое преимущество в количестве для продвижения в Торецке Донецкой области. В течение последней недели захватчики активизировали наступательные операции и добились тактических успехов в северной и северо-западной частях города.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Отмечается, что россияне активизировали наступательные операции на Торецком направлении в июне 2024, вероятно, с целью уменьшить украинское выступление в этом районе и лишить украинские силы возможности обстреливать тыловые российские районы в направлении Временного Яра и Покровска, на которых в то время были сосредоточены основные усилия россиян.

"Российские войска, похоже, изменяют тактику штурма в Торецке, чтобы подавить украинские силы и способствовать тактическим успехам в пределах населенного пункта. Они, вероятно, используют свое преимущество в численности личного состава, чтобы интенсифицировать наступательные действия и продвинуться в пределах Торецка", говорится в отчете.

Вероятно, оккупанты намерены закрепиться на северо-западе Торецкая и в центре Щербиновки (к западу от Торецка), чтобы продвинуться вдоль трассы Т-05-16 в направлении Константиновки через Нелиповку, Плещеевку, Иванополье и поля вокруг этих населенных пунктов, пытаясь создать угрозу края украинского фортификационного пояса Константиновка – Дружковка – Краматорск, являющийся основой обороны Донецкой области.

Российские войска также могут попытаться использовать дальнейшее продвижение к северо-западу от Торецка и к югу от Временного Яра в направлении Белой Горы и Александро-Шультиного для того, чтобы разрушить украинский "карман" в этом районе и выровнять линию фронта к западу и юго-западу от Константиновки. .

"Такое продвижение усложнит способность Украины контратаковать в ближнем тылу России юго-восточнее Временного Яра. В частности, в направлении Клещиевки, и позволит российским войскам развернуть дополнительные артиллерийские системы в пределах досягаемости Константиновки и использовать FPV-беспилотники в пределах досягаемости города", .

Кроме того, русская армия также может попытаться продвинуться на запад и северо-запад от Нью-Йорка и Леонидовки в направлении автодорог Н-20 Донецк – Константиновка и Н-32 Покровск – Константиновка, чтобы потеснить Константиновку с юга и создать более стабильный южный фланг для наступления на Константиновку.

Эксперты отмечают, что российские войска, вероятно, смогут добиться более быстрого продвижения в полях и небольших населенных пунктах к северу и западу от Торецка, чем они смогли достичь в своем медленном продвижении в Торецк.

"Русские войска могут попытаться использовать тактические достижения в Торецке и вблизи него, а также к востоку от Покровска, чтобы ликвидировать украинское укрепление к юго-западу от этого города. Российское продвижение к востоку от Покровска и к западу от Торецка может быть частью постоянных усилий, направленных на получение преимуществ, позволяющих захватить любую территорию, несмотря на ее относительную незначительность", — объясняют в ISW.

Аналитики считают, что российские войска вряд ли будут представлять значительную угрозу для Константиновки, если военное командование России не усилит существующую группировку войск в этом районе войсками из других прифронтовых районов.

"Российское военное командование может продолжать предоставлять приоритет Покровскому и Кураховскому направлениям, но уменьшить приоритетность наступательных операций на других участках фронта, таких как Купянское или Боровское направления, с целью передислокации сил на Торецкое направление", — говорится в отчете.

Как сообщалось, оккупанты применяют ужасную тактику для уничтожения города Курахово Донецкой области. В города и на Кураховском направлении оккупанты продвигаются в стиле выжженной земли.

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