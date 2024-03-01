Россияне продвигаются возле Авдеевки: ISW по ситуации в районе после захвата города

Российские войска продвинулись к западу от Авдеевки Донецкой области и даже захватили несколько населенных пунктов в этом районе.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 28 и 29 февраля показывают, что российские войска продвинулись к югу и юго-западу от Степного, расположенному к юго-западу от Авдеевки, а также к северо-западу от Ласточкиного — к западу от города.

Кроме того, российские милблогеры утверждали о захвате захватчиками населенных пунктов возле Авдеевки — Бердичи и Тоненьке, а также большую часть или всю Орловку во время ожесточенных боев 29 февраля. В ISW же отмечают, что не наблюдал визуальное подтверждение этих российских заявлений.

Упоминают в ISW и заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, признавшего, что войска РФ ненадолго закрепились в окрестностях Орловки, прежде чем украинские войска вытеснили оккупантов из населенного пункта. В свою очередь, спикер Таврической группировки войск Дмитрий Лиховой опроверг информацию о том, что оккупанты захватили Бердичи.

Другой российский милблогер утверждал, что армия России также продвинулась юго-западнее Авдеевки в районе Невельского. Сообщается, что позиционные бои продолжались северо-западнее города — возле Новобахмутовки и юго-западнее — возле Первомайского.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский заявил о сложной ситуации на фронте. В частности, по его словам, особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском направлении.

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