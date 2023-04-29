Россияне продвинулись к "трассе жизни" в Донецкой области: ISW о ситуации в Бахмуте

Армия Российской Федерации усиливает давление на трассу Т0504 – Константиновка-Времен Яр-Бахмут в Донецкой области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW)

В частности, опубликованные 27 апреля геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись в Бахмутский индустриальный колледж – на T0504 на юго-западе города.

Со ссылкой на другие кадры с геолокацией в ISW сообщают, что украинские силы совершают контролируемый уход из одного здания вдоль T0504.

"Вероятно, оккупанты продвигались в этом районе. Вместе с тем, 27 апреля Генштаб Украины впервые сообщил, что украинские войска отбили российскую наземную атаку в направлении Временного Яра, что в 9 км к западу от Бахмута", — отмечают аналитики.

В самом Бахмуте продолжаются тяжелые бои. Оккупационные войска продолжают наземные атаки в городе и его окрестностях. Украинские силы отбили российские наземные атаки в направлении Богдановки, что в 5 км северо-западнее города.

Ситуация в Бахмуте. Карты боев от ISW.

"В то же время российские "военкоры" утверждали, что силы "Группы Вагнера" прорвали украинскую оборону в центре Бахмута и продолжали атаковать украинские позиции на севере, юге и западе города", — сообщили аналитики Института.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что на Бахмутском направлении военным Вооруженных сил Украины удалось достичь паритета в артиллерии благодаря точности работы. По словам Череватого, артиллерия на Восточном направлении является главным игроком, поскольку авиация врага не может в полной мере работать из-за работы ПВО наших воинов и не может создать оккупантам существенное преимущество.

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