Россияне продвинулись на Днепропетровщине: что там сейчас происходит

Российский солдат / © Associated Press

Оккупанты продвинулись на Днепропетровщине сразу около четырех населенных пунктов.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

«Враг продвинулся вблизи Новоселовки, Малеевки, Тернового и Березового», — говорится в сообщении 12 сентября.

В то же время о взятии россиянами какого-либо населенного пункта под контроль не сообщается.

По данным Генштаба 12 сентября, всего за прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений на фронте. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 82 авиаудара, в том числе сбросил 147 управляемых бомб. Кроме того, совершил 4919 обстрелов, из них 111 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5960 дронов-камикадзе.

А потери минувших суток российских захватчиков составили 890 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 40 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 273 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 64 единицы автомобильной техники оккупантов.