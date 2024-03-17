Россияне продвинулись на границе Донецко-Запорожской области (карта)

В России заявили о продвинувшихся на один километр вглубь, однако ISW не нашло визуального подтверждения этому.
Российские войска недавно продвинулись юго-западнее Великой Новоселки в районе границы Донецко-Запорожской области.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Геолокационные кадры, опубликованные 16 марта, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Приютного Запорожской области (юго-западнее Великой Новоселки).
Российский милблогер утверждал, что российские войска продвинулись на один километр вглубь к северу от Шевченко (юго-восточнее Великой Новоселки), хотя ISW не нашло визуального подтверждения этому.
В ISW отмечают, что позиционные бои продолжались южнее Великой Новоселки возле Старомайорского.
"Подразделения российской 5-й танковой бригады и 37-й мотострелковой бригады (обе из 36-й общевойсковой армии) недавно атаковали к западу от Старомайорского и к северу от Новодонецкого, а также подразделения 60-й мотострелковой бригады. поддерживала эти нападения", — говорится в отчете аналитиков.
Напомним, по данным ISW, оккупантиы продвигаются под Авдеевкой и, вероятно, захватили два населенных пункта.
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