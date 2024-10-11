Россияне продвинулись на Курщине и Харьковщине: куда дальше пойдут оккупанты

Враг усиливает свои подразделения и строит новые фортификации.

Российские войска продолжают наступление на украинские территории. В частности, враг достиг "успеха" в Курской области, на Купянском направлении и в Донецком регионе.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики сообщают, что российские войска недавно добились определенного успеха на основном украинском выступлении в Курской области. Согласно геолокационным снимкам от 7 октября, россияне имеют незначительное продвижение в восточной части Обуховки, расположенной юго-восточнее Коренево.

Российские войска 9 и 10 октября продолжали наступательные операции в районе Волчанска и Тихого, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Геолокационные снимки, опубликованные 10 октября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись вдоль улицы Луговой в северной части Петропавловки (восточнее Купянска) и юго-западнее Котляровки (юго-восточнее Купянска).

Российские источники в значительной степени отрицали недавние сообщения о продвижении российских войск в направлении Северска на фоне продолжающихся наступательных операций РФ в этом регионе 10 октября.

Ранее сообщалось, что российские войска оккупировали три населенных пункта в Донецкой области в районе Мирнограда. В DeepState заявили, что Николаевка — последний населенный пункт перед Мирноградом.

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