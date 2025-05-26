Российские военные / © Associated Press

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Российская армия продвинулась в Курской области, вблизи Харькова, Часова Яра и Торецка.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска продвинулись на Курщине. Геолокационные кадры от 25 мая указывают, что враг незначительно продвинулся в западном Горнале, что к юго-западу от Суджи.

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В то же время в Белгородской области активностей не было.

В Сумской области атаки оккупантов не имели никаких подтвержденных успехов. В то же время захватчики продвинулись на Харьковском направлении, в частности к Волчанскому агрегатному заводу в северной части города, к северо-востоку от областного центра.

На Купянском направлении россиянам не удалось продвинуться к Боровой и Лиману. Не было продвижений и на Северском направлении. Однако геолокационные кадры указывают на незначительное продвижение вражеских войск к югу от Часова Яра.

После четырехмесячной наступательной операции российская армия ликвидировала украинский «мешок» к юго-западу от Торецка. Цель — создать условия для продвижения к Константиновке.

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На Покровском направлении изменений не зафиксировано. На Новопавловском направлении оккупанты устраивали безуспешные атаки. Такая же ситуация наблюдается и на Кураховском направлении, возле Большой Новоселки, на Запорожском направлении и в Херсонской области.

Ситуация на фронте — что было раньше

К слову, накануне военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев сообщил, что в течение прошлой недели ВСУ осуществили ряд контрнаступательных действий в районе Липцев и возле Купянска Харьковской области.

Как сообщили в ОСГВ «Хортица» 24 мая, у границы Харьковщины фиксировались попытки продвижения россиян, но масштабных атак на этом направлении не было. В то же время оккупанты активизировались возле Волчанска.

Что касается ситуации на Сумщине, в тот же день в ОВА опровергли заявления прокремлевских ресурсов об установлении контроля врага над населенным пунктом Юнаковка.

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Как сообщил военный обозреватель Денис Попович, российская армия разворачивает наступление с трех сторон на Константиновку Донецкой области.

В Силах обороны юга проинформировали, что на Приднепровском направлении захватчики пытаются оттеснить ВСУ от Антоновского моста возле Херсона и захватить острова в дельте Днепра.