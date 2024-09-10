Россияне продвинулись на нескольких направлениях, а украинские силы вернули позиции возле Северска — ISW

Украинские власти опровергают, что оккупанты расширили свой контроль в районе Синьковки на Харьковщине.

Российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная на фоне продолжения наступательных операций, а ВСУ вернули позиции у Северска.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, на которых видно, как украинские войска наносят удары по российским силам в центре Макеевки (юго-западнее Сватового) и северо-западнее Песчаного (юго-восточнее Купянска), указывают на то, что россиские войска недавно продвинулись вперед в этих районах.

Российские милблогеры утверждают, что их войска расширили свой контроль в районе Синьковки (к северо-востоку от Купянска) и продвинулись в районе Невского (юго-западнее Сватового). Однако украинские власти это не подтверждают. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил 9 сентября, что Синьковка остается спорной "серой зоной".

Также аналитики заявляют, что российская армия недавно продвинулась вблизи Временного Яра. Геолокационные кадры указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в западной части Калиновки (к северу от Времен Яра).

Кроме того, по информации ISW, россияне недавно продвинулись юго-западнее Донецка. На спутниковых кадрах за 9 сентября видно, как российский солдат размахивает российским флагом на шахте №1 "Южнодонбасская" (к северо-востоку от Угледара). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 6 сентября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись юго-западнее Пречистовки (к западу от Угледара).

Контратаки ВСУ

В ISW отмечают, что украинские силы недавно восстановили позиции в восточной Ивано-Даровке (юго-восточнее Северского). Тем временем оккупанты недавно незначительно продвинулись к северо-западу от Белогоровки (к северо-востоку от Северского). Об этом свидетельствуют геолокационные данные за 8 сентября.

Напомним, по информации украинских аналитиков DeepState, оккупанты продвинулись около трех населенных пунктов в Донецкой области.

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