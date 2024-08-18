Российские войска продвинулись к юго-востоку от Покровска. Российские блогеры утверждали, что войска захватили Новожеланное и продвигаются к востоку от Покровска до Часов Яра.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 августа, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Желанного.

Действующая на Покровском направлении бригада сообщила, что российское военное командование не перебросило силы с Покровского направления и что основные силы России остаются на Востоке Украины.

"Российские силы незначительно продвинулись во время механизированного штурма юго-западнее Донецка, в частности продвинулись северо-западнее города Победа", — говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало. Российский блогер утверждал, что российские войска продвигаются в Нью-Йорке и контролируют примерно 80% населенного пункта, хотя ISW не нашел подтверждения этого заявления.

Ранее стало известно, что российские захватчики оккупировали Николаевку в Краматорском районе Донецкой области.

Полная эвакуация! Оккупанты уже в 10 км от Покровска!

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