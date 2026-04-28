Россияне продвинулись около двух ключевых городов в Донецкой области: карта Deep State

Реклама

Во вторник, 28 апреля, стало известно, что российская оккупационная армия продвинулась вблизи двух важных городов в Донецкой области — Покровская и Мирнограда. В то же время за прошедшие сутки на этом направлении украинские защитники успешно остановили 52 штурмовых действия агрессора.

Об обновленной ситуации и изменении линии фронта подробно сообщает аналитический проект DeepState.

Где продвинулся враг

Согласно последним обновлениям на карте боевых действий, российским захватчикам удалось расширить зону своего контроля на Покровском направлении. В частности, аналитики зафиксировали продвижение вражеских сил непосредственно вблизи стратегически важных городов — Покровска и Мирнограда.

Реклама

Оккупанты продвинулись вблизи Покровска и Мирнограда / © Deepstatemap

В то же время украинские защитники продолжают оказывать мощное сопротивление, успешно остановив на этом участке фронта 52 штурмовых действия агрессора. Наступления россиян были отражены в сторону целого ряда населенных пунктов, среди которых Белицкое, Уютное, Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Васильевка, Муравка, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Новый Донбасс, Покровск, Покровск.

По данным Генерального штаба ВСУ, всего по всей линии столкновения зафиксировано 226 боевых столкновений. Только за прошедшие сутки противник совершил 2283 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, нанес 76 авиационных ударов с использованием 247 управляемых авиабомб, а также массированно применил 6251 дрон-камикадзе. В свою очередь ракетные войска, артиллерия и авиация Сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы оккупантов.

Война в Украине — какая ситуация на фронте

По словам заместителя командира бригады беспилотных систем «Ахиллес» Олеся Маляревича, на фронте появилась новая смертельная угроза — так называемая «килзона», которая уже расширилась на 10-20 километров вглубь нашего тыла. Эта территория плотно заминирована и простреливается большим количеством беспилотников по обе стороны, из-за чего украинские военные вынуждены преодолевать пешком до 20 километров под постоянными атаками с неба.

Военный предупреждает, что в перспективе эта опасная зона, где не может продвигаться техника, способна поглотить до 40 км территории от столкновения.

Реклама

В то же время, как отмечает секретарь комитета ВРУ по нацбезопасности Роман Костенко, врагу пока не хватает больших резервов и технологических ресурсов для проведения масштабной наступательной операции.

По словам Костенко, российские войска пытаются растянуть украинскую оборону, создавая дополнительные напряжения на Сумщине и Запорожском направлении. Однако чиновник отмечает, что главные тактические усилия и основные удары оккупантов и дальше сосредоточены именно в Донецкой области.

Новости партнеров