- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне продвинулись по нескольким направлениям — обновленная карта DeepState
Российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины.
В вечернем обновлении интерактивной карты DeepState отмечается, что российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины.
В частности, фиксируется продвижение кафиров вблизи Ямполя, Березового, Калиновского, Ольговского и Новоивановки .
Напомним, оккупационные войска РФ перегруппируют силы для подготовки к наступательным операциям на нескольких участках линии фронта. Однако, по мнению аналитиков ISW, россиянам не хватает сил и средств , необходимых для одновременного проведения этих операций.