Война
43
Россияне продвинулись по нескольким направлениям — обновленная карта DeepState

Российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины.

Елена Кузьмич
Россияне

Россияне / © Associated Press

В вечернем обновлении интерактивной карты DeepState отмечается, что российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины.

В частности, фиксируется продвижение кафиров вблизи Ямполя, Березового, Калиновского, Ольговского и Новоивановки .

Напомним, оккупационные войска РФ перегруппируют силы для подготовки к наступательным операциям на нескольких участках линии фронта. Однако, по мнению аналитиков ISW, россиянам не хватает сил и средств , необходимых для одновременного проведения этих операций.

