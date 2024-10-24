Россияне продвинулись в четырех населенных пунктах в Донецкой области: аналитики сделали тревожный прогноз

Оккупанты штурмуют позиции ВСУ.
Россиянам удалось продвинуться в четырех населенных пунктах Донецкой области. Три из них расположены в Покровском районе, и один – в Волновахском.
Об этом свидетельствуют данные карты, опубликованной аналитиками DeepState.
За сутки россиянам удалось продвинуться в Селидово, Константиновке, Измайловке, а также возле Богоявленки.
Богоявленка – село Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области. Все другие села расположены в Покровском районе.
Напомним, оккупанты продвинулись на Краматорском и Покровском направлениях в Донецкой области.
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