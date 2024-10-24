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Россияне продвинулись в четырех населенных пунктах в Донецкой области: аналитики сделали тревожный прогноз

Россияне продвинулись в четырех населенных пунктах в Донецкой области: аналитики сделали тревожный прогноз

Ситуация на фронте сложная / Фото: Associated Press

Оккупанты штурмуют позиции ВСУ.

Россиянам удалось продвинуться в четырех населенных пунктах Донецкой области. Три из них расположены в Покровском районе, и один – в Волновахском.

Об этом свидетельствуют данные карты, опубликованной аналитиками DeepState.

За сутки россиянам удалось продвинуться в Селидово, Константиновке, Измайловке, а также возле Богоявленки.

Богоявленка – село Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области. Все другие села расположены в Покровском районе.

Напомним, оккупанты продвинулись на Краматорском и Покровском направлениях в Донецкой области.

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