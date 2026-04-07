Россияне продвинулись в двух населенных пунктах: как изменилась ситуация на фронте

Аналитики зафиксировали продвижение российских войск в Покровском районе.

У российских войск есть новые подтвержденные территориальные достижения на востоке Украины.

Об этом свидетельствуют обновленные данные DeepState по состоянию на 7 апреля 2026 года.

Продвижение РФ на фронте — что известно

По данным аналитиков, зафиксировано движение противника по двум направлениям:

  • Гришино: россияне смогли продвинуться непосредственно в самом населенном пункте.

  • Котлино: зафиксировано продвижение российских сил вблизи этого села.

Оба населенных пункта расположены в Покровском районе Донецкой области.

Напомним, Россия все еще пытается захватить новые территории, чтобы создать «буферные зоны» у границы и продвинуться на Донбассе и в Запорожской области. Однако ВСУ сдерживают врага, а иногда даже сами идут в контрнаступление.

После зимы, когда украинские силы смогли сдержать продвижение врага, теплая погода открывает новые возможности для атак. Главное изменение — естественная маскировка.

Между тем войска агрессора России пытаются пересечь реку Жеребец на Купянско-Лиманском направлении. Тем не менее, действия оккупантов не оказывают существенного влияния на ситуацию.

