Россияне продвинулись в "серой зоне" на Волчанском направлении - военный обозреватель

Российские войска имеют продвижение в серой зоне на Волчанском направлении, преимущественно на правом фланге украинской обороны.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .

По его словам, оккупанты незначительно продвинулись также в районах, где уже были позиции украинских военных.

"К сожалению, направление продолжает понемногу проседать дальше", - отметил Мирошников.

В то же время, он отметил, что большинство успехов российской армии касается разрушенных пограничных сел, где уже давно не было ни местных жителей, ни украинских позиций.

Отдельно обозреватель прокомментировал ситуацию на Боровском направлении. По его словам, в глубине левобережного плацдарма Сил обороны есть успешные активные действия украинских воинов.

Зато ближе к реке Оскол, по словам Мирошникова, инициатива остается за российскими войсками, однако "результаты в практической плоскости - близки к нулю".

Он добавил, что такая ситуация характерна как для направления Боровой, так и для района Дробышево на Лиманском направлении.

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров 18 мая поделился новыми успехами украинского оборонного сектора . По его словам, Украина теперь может производить собственные КАБы - управляемые авиабомбы. Известно, что авиабомба прошла все необходимые испытания и может применяться на фронте.

