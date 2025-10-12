ТСН в социальных сетях

Война
697
1 мин

Россияне продвинулись в трех областях: как изменилась ситуация на фронте

Ситуация на фронте остается сложной — враг давит, однако ВСУ держат оборону.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
ВСУ

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские захватчики продвигаются на Харьковщине, Донетчине и в Запорожской области.

Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили аналитики проекта DeepState, обновив карту.

По данным экспертов, враг продвинулся вблизи Песчаного Харьковской области, Торского Донецкой области и Малиновки в Запорожской области.

Ранее стало известно, что Силы обороны Украины осуществили успешную зачистку российских оккупантов в Сосновке, Хорошем, Новоселовке и Снежном в Днепропетровской области.

Напомним, российские войска продолжают масштабное наступление по всей линии фронта, от Сумщины до Херсона, однако почти нигде не достигают значительных успехов. Оккупантам удалось незначительно продвинуться только на отдельных участках Донецкой области.

