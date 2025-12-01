- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 352
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне продвинулись в трех областях — карты Deep State
Deep State сообщил о продвижении врага возле четырех населенных пунктов на востоке и юге.
Российские войска продвинулись в районах четырех населенных пунктов Донецкой, Запорожской и Харьковской областей.
Об этом сообщили аналитики проекта Deep State.
Продвижение оккупантов зафиксировано вблизи Ровнополья, Гуляйполя Запорожской области, возле Ступочек Донецкой области и Двуречанского на Харьковщине.
Напомним, 30 ноября в Deep State сообщили, что подразделения российской армии продвинулись возле Мирнограда Донецкой области, где враг сосредоточил огромные силы для захвата всей Покровско-Мирноградской агломерации. В то же время, Силы обороны Украины достигли успеха, зачистив от врага село Ивановка на Днепропетровщине.
Как сообщили накануне в 7-м корпусе ДШВ, россияне увеличили свой личный состав в Покровске, воспользовавшись плотным туманом 28 ноября, который усложнил работу воздушной разведки. Несмотря на это, Силы обороны продолжают сдерживать противника.
Ситуация на Запорожском направлении остается напряженной: оккупанты продолжают штурмы, однако их продвижение к Гуляйполю было остановлено. Враг не смог зайти в сам город и был блокирован на подступах, тогда как Силы обороны ведут поисково-ударные действия для выявления малых групп противника.