Война
352
Россияне продвинулись в трех областях — карты Deep State

Deep State сообщил о продвижении врага возле четырех населенных пунктов на востоке и юге.

Ирина Лабьяк
Российские военные

Российские войска продвинулись в районах четырех населенных пунктов Донецкой, Запорожской и Харьковской областей.

Об этом сообщили аналитики проекта Deep State.

Продвижение оккупантов зафиксировано вблизи Ровнополья, Гуляйполя Запорожской области, возле Ступочек Донецкой области и Двуречанского на Харьковщине.

Продвижение россиян возле Ровнополья и Гуляйполя / © Deepstatemap

Продвижение россиян возле Ступочек / © Deepstatemap

Продвижение россиян возле Двуречанского / © Deepstatemap

Напомним, 30 ноября в Deep State сообщили, что подразделения российской армии продвинулись возле Мирнограда Донецкой области, где враг сосредоточил огромные силы для захвата всей Покровско-Мирноградской агломерации. В то же время, Силы обороны Украины достигли успеха, зачистив от врага село Ивановка на Днепропетровщине.

Как сообщили накануне в 7-м корпусе ДШВ, россияне увеличили свой личный состав в Покровске, воспользовавшись плотным туманом 28 ноября, который усложнил работу воздушной разведки. Несмотря на это, Силы обороны продолжают сдерживать противника.

Ситуация на Запорожском направлении остается напряженной: оккупанты продолжают штурмы, однако их продвижение к Гуляйполю было остановлено. Враг не смог зайти в сам город и был блокирован на подступах, тогда как Силы обороны ведут поисково-ударные действия для выявления малых групп противника.

