Россияне продвинулись в трех областях Украины — DeepState
Оккупанты пытаются давить на фронте, однако ВСУ держат оборону.
Российские войска усилили штурмовые действия в районе Покровска Донецкой области, пытаясь полностью захватить город.
Об «успехах» врага сообщают аналитики Deepstate.
«Россияне продвинулись в Покровске Донецкой области, вблизи Каменки Харьковщины и Новогригорьевки в Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее издание CNN сообщило, что ситуация в Покровске становится сложнее с каждым днем, и если город не устоит, ВС РФ получат поле для маневра.
По оценкам DeepState, по меньшей мере, половина города находится в серой зоне, не контролируемой полностью ни одной из сторон.
Также сообщалось, что россияне оккупировали в октябре 2025 года 267 кв километров украинской территории, тождественно площади, оккупированной в сентябре, и составляет 0,04% от всей площади страны.