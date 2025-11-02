Россияне продвинулись в трех областях Украины — DeepState

ВСУ / © Associated Press

Российские войска усилили штурмовые действия в районе Покровска Донецкой области, пытаясь полностью захватить город.

Об «успехах» врага сообщают аналитики Deepstate.

«Россияне продвинулись в Покровске Донецкой области, вблизи Каменки Харьковщины и Новогригорьевки в Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее издание CNN сообщило, что ситуация в Покровске становится сложнее с каждым днем, и если город не устоит, ВС РФ получат поле для маневра.

По оценкам DeepState, по меньшей мере, половина города находится в серой зоне, не контролируемой полностью ни одной из сторон.

Также сообщалось, что россияне оккупировали в октябре 2025 года 267 кв километров украинской территории, тождественно площади, оккупированной в сентябре, и составляет 0,04% от всей площади страны.