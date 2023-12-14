Россияне продвинулись вблизи Авдеевки: аналитики ISW оценили "успехи" оккупантов

Российские войска незначительно продвинулись вблизи Авдеевки Донецкой области.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Российкие войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой 13 декабря и недавно совершили подтвержденное продвижение вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки)", — говорится отчете.

Как отмечают в ISW, несколько российских блогеров утверждали, что российские войска продвинулись в промышленной зоне (юго-западнее Авдеевки) и восточнее Авдеевского коксохимического завода (юго-западнее Авдеевки), хотя ISW не видел визуальных доказательств этого утверждения.

Аналитики Института изучения войны со ссылкой на геолокационные кадры от 12 декабря сообщают, что российские войска продвинулись севернее Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

В то же время несколько российских военных блогеров утверждали, что российские войска продвинулись к северо-востоку и востоку от Богдановки и контролируют участок дороги Григорьевка-Богдановка (6-9 км к северо-западу от Бахмута), хотя ISW не видит визуальных доказательств этих утверждений.

Напомним:

Ранее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Россия сосредоточила на Авдеевском направлении более 40 тысяч оккупантов.

"На Авдеевском направлении сейчас действует около 40 тысяч человек, даже немного больше. Враг несет значительные потери: если в среднем посчитать, то около 300-400 человек в сутки. Российские террористы пока не уменьшают активность своей пехоты. Авдеевка и Марьинка — наибольшее количество боевых столкновений, самое горячее", — отметил он.

Российская армия начала массированный штурм Авдеевки в начале октября. Захват всей Донецкой области – одна из целей, которую, по данным разных источников, поставил перед своими подчиненными Владимир Путин.

С середины ноября военные эксперты отмечают незначительные успехи россиян в этом направлении, но ценой огромных потерь.

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