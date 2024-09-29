Россияне продвинулись возле Покровска и приблизились к реке Оскол на Харьковщине — ISW

Российские войска продвинулись на Покровском направлении в районе Селидового Донецкой области. Они пытаются оцепить населенный пункт с юго-востока.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В то же время наши защитники уничтожили в этом направлении бронетанковую колонну оккупантов. Также россияне продолжают наступать в районе Торецка, Харьковской области, а также возле Гуляйполя. Сейчас оккупанты находятся в 3 км от реки Оскол в Харьковской области.

Действующий в этом регионе представитель украинской бригады сообщил, что в последние дни оккупанты атаковали небольшими пехотными группами, без использования бронетехники.

По его словам, российские силы не совершают фронтальных атак, а пытаются окружить Селидово с севера и юга. Тем временем российские блогеры утверждали, что их войска продвинулись на 450 метров севернее Николаевки и двигались северо-западнее Новогродовки, однако ISW не нашел подтверждения этим заявлениям.

Напомним, командир спецподразделения БпАК "Птицы Мадяра" Роберт Бровди рассказывал, что на фронте могут возникнуть обстоятельства, которые приостановят войну России против Украины в течение года. Однако он отметил, что этот вариант не будет выгоден Украине.

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