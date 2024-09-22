Россияне продвинулись возле Северного, Красногоровки и Торецкая в Донецкой области — DeepState

Российские военные имеют продвижение на фронте. Враг продвинулся около восьми населенных пунктов, в том числе Северного, Красногоровки и Торецкая Донецкой области.

Об этом сообщают украинские аналитики DeepState.

"Силы Обороны Украины возобновили позиции у Железнянского и продвинулись возле Камышевки. Враг продвинулся возле Кругляковки, Красногоровки, Острого, в Невском, Северном, Торецке, Георгиевке и Максимилианивке", — говорится в сообщении.

На утро 22 сентября украинский Генштаб не прокомментировал эту информацию.

Как информировали ранее, по данным Института изучения войны (ISW), украинские силы сдерживают наступления россиян по нескольким направлениям.

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