Россияне продвинулись возле Суджи, а ВСУ ударили по командному пункту РФ: ISW о ситуации в Курщине

Российские войска недавно продвинулись юго-восточнее Суджи в Курской области. В свою очередь, украинские войска нанесли удар по командному пункту "Северной" группы войск в регионе.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 21 ноября показывают, что россияне немного продвинулись к западу от Спального. Кроме того, так называемые "военкоры" утверждают, будто войска РФ зачистили украинские позиции в лесах возле Ольговки, вошли в Дарьино, а также отражают контратаки ВСУ вблизи населенных пунктов.

Также в Москве заявили, что якобы их армия отразила атаку украинских беспилотников вблизи Ахтубинской Астраханской области. Впрочем, российский инсайдерский источник рассказывал, что дроны могли нацелиться на ракетный комплекс "Каспутин Яр".

Аналитики также отмечают, что во время недавнего удара ВСУ по российскому командному пункту в Марьино Курской области был ранен высокопоставленный северокорейский генерал. В свою очередь, диктатор Владимир Путин подтвердил удар по командному пункту российской "Северной" группы войск на Курщине. Впрочем, глава Кремля утверждал, что командиры вроде бы не пострадали.

21 ноября российский инсайдерский источник заявил, что в результате украинского удара погибли 18 российских солдат и были ранены 33 военнослужащих, в том числе трое военнослужащих Северной Кореи. Инсайдер также утверждает, что во время удара в штабе находился первый заместитель командующего ЛГС генерал-лейтен. Его статус неизвестен.

Пока эксперты ISW не могут подтвердить или опровергнуть эти заявления.

Как сообщала разведка Южной Кореи, войска КНДР присоединились к десантникам и уже воюют. В Сеуле полагают, что КНДР могла отправить в Россию от 10 900 до 12 000 солдат.

Читайте также:

Не считаются с потерями! Россияне на Курщине проводят мясные штурмы!