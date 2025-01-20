Россияне продвинулись возле Суджи: в ISW оценили ситуацию на Курщине

Войска РФ продвинулись к югу от Суджи в Курской области, а также в восточной части Куриловки.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Российский военкор утверждал, что армия РФ продвинулась вблизи Викторовки (к северо-западу от Суджи). Другой российский блогер рассказывал, что войска РФ, действующие северо-западнее Суджи, перегруппировываются возле Старой и Новой Сорочины и атакуют вблизи Николаева и Викторовки.

Они также утверждали, что ВСУ осуществляли боевую разведку возле Малой Локни и Выкотровки (оба северо-западнее Суджи).

Напомним, 6 августа Украина начала внезапное наступление в Курской области России. ВСУ заявляют о контроле над десятками населенных пунктов, среди них – райцентр Суджа.

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