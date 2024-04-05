Россияне проложили маршруты "Шахедов" через жилые кварталы: подробности атаки на юг Украины

Ночью 5 апреля армия РФ несколькими волнами ударных беспилотников типа Shahed-131/136 атаковала южные области Украины. Российские оккупанты снова прокладывают маршруты своих БпЛА через жилые кварталы.

Об этом сообщили Силы обороны пивдня и спикер ОК "Пивдень Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

БПЛА из временно аннексированного Крыма заходили как через временно оккупированную левобережную Херсонщину, так и из акватории Черного моря. В операционной зоне "приземлили" 13 Shahed.

Первая волна атаки была направлена на Запорожье и Днепропетровщину. Силы ПВО сбили девять беспилотников: два – в Днепропетровской области, а семь – в Запорожской. В следующей волне россияне атаковали Одесскую область, где были уничтожены четыре БПЛА.

Отмечается, что захватчики снова прокладывают маршруты через жилые кварталы мирных населенных пунктов. В частности, падения обломков произошли в Запорожском районе.

"Враг пытается использовать сложные маршруты, подбираясь к конкретным объектам инфраструктуры через жилые дома. На этот раз, направляя дроны через частный сектор, враг коварно привел к тому, что даже падение обломков сбитых дронов повредили несколько частных домов, хозяйственные постройки. К счастью, не пострадали люди", — рассказала Гуменюк.

Как сообщалось, также этой ночью РФ атаковала Одесщину "Шахедами". Оккупанты направили свой удар на энергетическую инфраструктуру региона. Четыре дрона были уничтожены.

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