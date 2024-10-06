Россияне прорвались к Цукурино: ситуация на восточном фронте ухудшается

На Донетчине российские оккупанты по двум направлениям штурмуют Цукурино — враг все же смог прорвать нашу оборону.

Об этом в своем Телеграмм-канале рассказал боец Сил обороны.

"Сейчас оккупанты бегают почти по всей западной части. Еще не закрепились. Но основные силы не будут ждать, пока другие закрепятся, и уже атакуют птицефабрику в западной части села. Ничего хорошего нет. Очень тяжело все это. Полная потеря Цукурино принесет огромные проблемы Селидово", – написал он.

Ранее в британской разведке сообщили, что следующими целями оккупантов после Угледара могут стать населенные пункты на Запорожском направлении. Наступление ожидается в ближайшие недели.

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