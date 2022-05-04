Россияне прорвались на "Азовсталь", но связь с украинскими защитниками остается - Арахамия

Россияне прорвались на "Азовсталь", но связь с украинскими защитниками остается - Арахамия

По состоянию на вечер 4 мая российские оккупанты прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Несмотря на это, украинские власти сохраняют связь с защитниками города.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия со ссылкой на слова командира полка "Азов", информирует " Радио Свобода ".

"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории "Азовстали" уже находятся", — отметил нардеп.

Напомним, что в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 4 мая сообщили, что россияне блокируют и пытаются уничтожить украинские подразделения в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.

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