Россияне прорвались в еще одно село на Днепропетровщине — DeepState
Противник сумел в центральной и южной части села рассредоточить десант, который разбежался по укрытиям.
Россияне начали штурмовать еще одно село в Днепропетровской области — Новопавловку. Для этого армия РФ во время густого тумана установила понтонную переправу между населенными пунктами Дачное и Ялта и перебросила около десяти единиц военной техники.
Об этом сообщили аналитики DeepState.
«Оккупантов поздно обнаружили, поэтому РФ удалось рассредоточить свой десант в центре и юге Новопавловки. Вечером украинские военные уничтожили минимум одну боевую машину пехоты и танк, информация о поражении другой техники пока неизвестна. Силы обороны осуществляют меры по выявлению и ликвидации россиян», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины вышли из села Нововасиловское Запорожской области на более выгодные позиции. Это было сделано для сохранения жизни украинских военных и изменение конфигурации линии боевого столкновения.