Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
258
Время на прочтение
1 мин

Россияне прорвались в еще одно село на Днепропетровщине — DeepState

Противник сумел в центральной и южной части села рассредоточить десант, который разбежался по укрытиям.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Ситуация на фронте сложная

Ситуация на фронте сложная / © Getty Images

Россияне начали штурмовать еще одно село в Днепропетровской области — Новопавловку. Для этого армия РФ во время густого тумана установила понтонную переправу между населенными пунктами Дачное и Ялта и перебросила около десяти единиц военной техники.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

«Оккупантов поздно обнаружили, поэтому РФ удалось рассредоточить свой десант в центре и юге Новопавловки. Вечером украинские военные уничтожили минимум одну боевую машину пехоты и танк, информация о поражении другой техники пока неизвестна. Силы обороны осуществляют меры по выявлению и ликвидации россиян», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины вышли из села Нововасиловское Запорожской области на более выгодные позиции. Это было сделано для сохранения жизни украинских военных и изменение конфигурации линии боевого столкновения.

Дата публикации
Количество просмотров
258
