Война
499
1 мин

Россияне прорвались в Новопавловку: какую хитрость использовали оккупанты

Россияне пользуются непогодой для своих наступлений.

Анастасия Павленко
Ситуация на фронте сложная

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Российские войска использовали плохую погоду, чтобы обнаружить слабые места в украинской обороне на дроновом направлении у Новопавловки Днепропетровской области.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Один из российских военных блогеров заявил, что российские подразделения якобы вышли на северо-западные окраины Новопавловки во время механизированного наступления.

«В последнее время российские войска активно используют туман и плохую погоду для атак на разных участках фронта, особенно вблизи Покровска, Великой Новоселки и Гуляйполя. В то же время участок в районе Новопавловки в течение последних недель был относительно тихим, ведь россияне сосредоточили усилия на штурмах в направлении Покровска и попытках оцепить Покровско-Мирноградскую агломерацию», — говорится в сообщении.

14 ноября российская механизированная рота внезапно атаковала Новопавловку после продолжительного затишья. Эта атака показывает, что российские войска ищут слабые места в обороне Украины и пытаются использовать, что украинские беспилотники хуже работают в тумане и дождливую погоду, объясняют эксперты.

Напомним, россияне начали штурмовать еще одно село в Днепропетровской области — Новопавловку. Для этого армия РФ во время густого тумана установила понтонную переправу между населенными пунктами Дачное и Ялта и перебросила около десяти единиц военной техники.

499
