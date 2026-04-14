Россияне прорываются через газовые трубы: какая область Украины под угрозой

Россияне в газовых трубах

Россияне продолжают активно штурмовать Сумскую область. Для более эффективного продвижения враг выбрал тактику прорыва через газовые трубы.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Россияне прорываются через газовые трубы: северные области в опасности

Военные поделились видео, как 29 российских оккупантов предприняли попытку инфильтрации в тыл позиций 71-й бригады ДШВ.

Всю группу российских штурмовиков в газовых трубах удалось уничтожить. Оккупанты пролезли в газовую трубу, затем разделились на три группы.

Своевременное уничтожение россиян стало возможным благодаря слаженной работе разведки, артиллерии и экипажей БпЛА.

Все оккупанты были ликвидированы.

«Это не первая подобная попытка на этом направлении — противник уже раньше использовал этот же маршрут, несмотря на высокие потери и очевидные риски», — сообщили в бригаде.

Что происходит на направлении сейчас

По сообщению Генштаба, на Северо-Слобожанском направлении фронта за последние сутки произошло одно столкновение. Россияне наступали в сторону населенного пункта Таратутино.

Оккупанты наносят авиационные удары и сбрасывают управляемые авиабомбы на позиции ВСУ и по мирным людям.

На Южно-Слобожанском направлении россияне штурмуют позиции ВСУ в Зыбино, Лимане, Синельниково и Волчанске.

Война в Украине: какая ситуация на фронте

Российские оккупанты готовят новое наступление на территории Украины. После короткого снижения количества атак вражеские войска проводят перегруппировку. Россияне готовятся к летней наступательной кампании.

Военный обозреватель Иван Тимочко поделился, что активность сохраняется на самых горячих участках фронта. Больше всего атак и штурмов на Покровском направлении и в Константиновке.

Также одна из самых трудных ситуаций наблюдается на Гуляйпольском направлении. Пасхальное перемирие не остановило врага. На данный момент у россиян нет тотального преимущества, но они хотят использовать все силы для продолжения наступления летом.

Во вторник, 14 апреля, стало известно, что российские оккупанты продвинулись на некоторых направлениях фронта. Речь идет о территориях вблизи Миропольского, Марьиного и Новодмитровки в Сумской области.