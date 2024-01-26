Россияне прорываются к Авдеевке: какая ситуация на горячем участке фронта и какие шансы у ВСУ

Российские войска, похоже, готовятся к боям за Авдеевку после того, как им не удалось оцепить населенный пункт.

Авдеевка вернулась к боевым событиям последних месяцев, где работает страшная "мясорубка" по уничтожению российских оккупантов. Соотношение потерь на этом участке фронта достигает "1 к 10" в пользу ВСУ. Вооруженные силы РФ не первый месяц пытаются прорвать оборону украинских сил с целью захвата Авдеевки. Для этого еще в конце октября прошлого года в этом направлении было сосредоточено около 40 тысяч российских солдат и большое количество боевой техники.

ТСН.ua собрал информацию о ситуации в Авдеевке.

Оккупанты стягивают войска

РФ попытается бросить на штурм Авдеевки около 40-60 тысяч военнослужащих. Сейчас этот танковый полк проходит подготовку, и через неделю-полторы будет новое масштабное наступление. Об этом сообщил военный эксперт и офицер военного резерва Андрей Крамаров.

По его словам, учитывая, что положение с поставкой боеприпасов не улучшается, это сражение для защитников Авдеевки будет достаточно тяжелым.

Он также сказал, что 40-60 тысяч человек из оккупационной группировки могут быть достаточно группой для "эффективной попытки штурма".

"Я думаю, что эта цифра еще не окончательная, думаю, они еще перебросят от 10 до 20 тысяч на это направление непосредственно перед штурмом — и начнут привлекать", — сказал он, добавив, что для этой цели также необходимо подвезти бронетехнику, но ВС РФ имеет серьезные возможности для штурма такого города, как Авдеевка.

Сколько военных сконцентрировали оккупанты

На Авдеевском направлении россияне сконцентрировали более 40 000 своих военных и не прекращают пополнять резервы из подразделений "Шторм-Z" и новомобилизованных. Командование иногда оставляет их даже без провизии, но они все равно продолжают идти в бой.

"Враг несет очень значительные потери. Если примерно посчитать, это около 300—400 человек в сутки. Российские террористы пока не уменьшают активности своей пехоты. Авдеевка и Марьинка — наибольшее количество боеприкосновений, наиболее горячее", — рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Спикер ВСУ подчеркнул, что, несмотря на очень значительные потери, Россия продолжает подтягивать резервы — "Шторм-Z" и новомобилизованных.

"Отношение командования к ним просто, как к животным. Фиксируется то, что их иногда даже оставляют без еды и воды, и они вынуждены есть просто снег. Многие получили обморожения сейчас. Но почему-то они идут вперед — боятся своего руководства больше, чем смерти", — сказал Штупун.

Рекордные потери РФ под Авдеевкой

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил, что за четыре месяца наступательных действий под Авдеевкой РФ потеряла почти столько же людей, как СССР в десятилетней войне в Афганистане.

"После этого, как вы помните, СССР развалился. То же самое ждет Россию. Не может быть, чтобы это не сработало", – заявил он в эфире телемарафона.

По его мнению, Кремль продолжает перебрасывать на Авдеевское направление огромное количество солдат из-за мартовских президентских выборов, в то же время Путину придется оправдываться за потери РФ в Украине.

Российские войска постепенно продвигаются вблизи Авдеевки

В последнее время российские силы сосредоточили наступательные операции в южном жилом районе Авдеевки и добились там незначительных успехов. Оккупанты продолжают наступать на северном и южном флангах Авдеевки, но темп наступления значительно ниже, чем во время первых волн наступлений осенью 2023 года, отмечают аналитики ISW.

Общий темп российских наступательных операций позволяет предположить, что российские силы предпочли блоковый прорыв через Авдеевку из южного жилого района города, а не попытки дальнейшего окружения населенного пункта с юго-запада или севера, где российские силы добились лишь ограниченных успехов.

Согласно сообщениям, украинские войска недавно добились успехов к югу от Авдеевки. Также геолокационные кадры, опубликованные в четверг, 25 января, показывают, что войска РФ недавно продвинулись северо-западнее Степного (северо-запад Авдеевки) и вдоль улицы Спортивной в самом южном жилом районе Авдеевки.

По имеющимся данным, на Авдеевском направлении действуют подразделения 9-й отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса "ДНР".

За последние три месяца российское наступление в Донецкой и Харьковской областях не принесло значительных результатов. Российским военным не удалось добиться успеха, в то же время потери значительного количества солдат и более 400 единиц боевой техники. Купянск и Авдеевка до сих пор остаются недоступными для захвата. Об этом 9 января заявил военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

По данным Репке, российские войска увязли к северу от Авдеевки возле села Петровское, где украинская армия удерживает позиции с помощью дронов-камикадзе и бронетранспортеров Bradley.

"Несколько месяцев на этом участке фронта не происходит серьезных изменений, поэтому россияне пока не могут оцепить Авдеевку", — отмечтил обозреватель.

А проект DeepState в ночь на 19 января в сводке сообщил о тяжелых последних днях для Авдеевки. По данным проекта, армия России 17 и 18 января нанесла почти 100 авиаударов КАБ по городу. Речь идет об управляемом боеприпасе, чья боевая масса может достигать 250 или 500 килограммов.

В отчете аналитики назвали "очень тяжелой" ситуацию к югу от Авдеевки, где армия агрессора продвинулась к западу от дачного поселка "Виноградники" и штурмовали бывший гостиничный комплекс "Царская охота" западнее.

Украинский Генштаб сообщил утром, 19 января, о 127 боевых столкновениях на линии фронта, больше всего — именно на Авдеевском направлении.

Справка

Авдеевка ― город в 13 километрах от Донецка. До полномасштабного вторжения там жили около 30 тысяч человек, а сейчас среди руин выживает более тысячи. В Авдеевке есть крупнейшее в Европе предприятие по производству кокса — Авдеевский коксохимический завод. В апреле 2014 года, после того, как Россия оккупировала Крым и пыталась захватить Донецкую и Луганскую области, Авдеевка оказалась в оккупации. Но уже в июле 2014 года ее отразила украинская армия.

С того времени город периодически обстреливали, за его промзону шли бои. За это время украинские военные укрепились на своих позициях и построили сильную линию обороны. Прорвать ее после начала полномасштабного вторжения россияне не смогли, но начали интенсивно обстреливать Авдеевку.

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