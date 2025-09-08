Россияне прорываются к Харькову: о какой опасности предупреждают в ISW

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Российская армия недавно продвинулась на севере Харьковской области.

Об этом сообщил Институт изучения войны ISW.

Аналитики ссылаются на геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 сентября, свидетельствующие о том, что российские войска недавно продвинулись к Волчанскому нефтеэкстракционному заводу в западной части Волчанска (к северо-востоку от Харькова).

Эксперты говорят, что на этом участке фронта россияне пытаются оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью РФ и приблизиться к Харькову на расстояние пушечного выстрела.

Ранее стало известно, что украинские военные полностью взяли под контроль село Заречное в Донецкой области. Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» зашли в село и подняли там украинский флаг.