- Война
- 1997
- 1 мин
Россияне прорываются к Харькову: о какой опасности предупреждают в ISW
Оккупанты пытаются сократить расстояние до Харькова, чтобы бить по нему из пушек.
Российская армия недавно продвинулась на севере Харьковской области.
Об этом сообщил Институт изучения войны ISW.
Аналитики ссылаются на геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 сентября, свидетельствующие о том, что российские войска недавно продвинулись к Волчанскому нефтеэкстракционному заводу в западной части Волчанска (к северо-востоку от Харькова).
Эксперты говорят, что на этом участке фронта россияне пытаются оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью РФ и приблизиться к Харькову на расстояние пушечного выстрела.
Ранее стало известно, что украинские военные полностью взяли под контроль село Заречное в Донецкой области. Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» зашли в село и подняли там украинский флаг.