Россияне прорываются в Днепропетровскую область: какую цель преследует враг

Война в Украине / © ТСН

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Российская оккупационная армия ведет бои в направлении Днепропетровской области, пытаясь пробиться к административной границе.

Об этом сообщилкомандир взвода 24-го ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман» на своем Telegram-канале «Говорят снайпер+».

По его словам, бои идут в Новосергиевке и в окрестностях Новониколаевки — крайних населенных пунктах Донетчины, которые граничат с соседней Днепропетровской областью.

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«Для противника крайне важно медийно заявить о выходе на границу Днепропетровской области. Сам факт такого выхода будет иметь значение, поскольку он будет использован в переговорах.

«Осман» добавил, что в последнее время враг применяет преимущественно малые штурмовые группы, которые в течение дня «непрерывно лезут в направлении наших позиций».

«Автомобили, квадроциклы и мотоциклы привлекают для эвакуации „трехсотых“, иногда „двухсотых“, в штурмах участия почти не принимают», — отметил он.

Напомним, ранее Станислав Бунятов («Осман») сообщил, что по всей линии направления к админгранице Днепропетровской области армия РФ ежедневно насыщает свои подразделения резервами и осуществляет непрерывные штурмы

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