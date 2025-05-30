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Россияне прорываются в Днепропетровскую область: какую цель преследует враг
Бои идут в Новосергиевке и в окрестностях Новониколаевки — крайних населенных пунктах Донетчины.
Российская оккупационная армия ведет бои в направлении Днепропетровской области, пытаясь пробиться к административной границе.
Об этом сообщилкомандир взвода 24-го ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман» на своем Telegram-канале «Говорят снайпер+».
По его словам, бои идут в Новосергиевке и в окрестностях Новониколаевки — крайних населенных пунктах Донетчины, которые граничат с соседней Днепропетровской областью.
«Для противника крайне важно медийно заявить о выходе на границу Днепропетровской области. Сам факт такого выхода будет иметь значение, поскольку он будет использован в переговорах.
«Осман» добавил, что в последнее время враг применяет преимущественно малые штурмовые группы, которые в течение дня «непрерывно лезут в направлении наших позиций».
«Автомобили, квадроциклы и мотоциклы привлекают для эвакуации „трехсотых“, иногда „двухсотых“, в штурмах участия почти не принимают», — отметил он.
Напомним, ранее Станислав Бунятов («Осман») сообщил, что по всей линии направления к админгранице Днепропетровской области армия РФ ежедневно насыщает свои подразделения резервами и осуществляет непрерывные штурмы