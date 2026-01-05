Россияне прорываются в еще один город: военный оценил угрозу

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Россияне пытаются прорваться в Константиновку, но ВСУ уничтожают их еще на подступах к городу.

Об этом сообщил командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, погода оказывает непосредственное влияние на интенсивность применения беспилотников с обеих сторон. В благоприятные дни вражеские дроны могут залетать на значительные расстояния, но в таких же условиях украинские силы получают возможность уничтожать противника еще на дальних подступах и без необходимости подвоза личного состава или логистики.

«Это замедляет продвижение противника, потому что их автотранспорт не может доехать на какое-то значительное расстояние до их позиций и дальше, чтобы эти группы выдвигались. Поэтому им приходится по 15 километров проходить пешком, и на этих выдвижениях мы их уже ищем, обнаруживаем и уничтожаем еще на подступах к городу», — уточнил он.

Командир также сообщил, что украинские военные адаптировали тактики работы беспилотников к морозным условиям: «Это позволяет удерживать кил-зону на подступах к Константиновке и не допустить вход вражеских групп в город».

Картографические данные аналитического ресурса DeepState свидетельствуют, что подразделения армии РФ вплотную подошли к Константиновке Донецкой области.

По данным аналитиков, противник продвинулся со стороны населенного пункта Александро-Шультино и продолжает оказывать давление на оборонные рубежи Вооруженных сил Украины в районе Плещеевки и Предтечино.

Также сообщалось, что самые интенсивные бои продолжаются в районе Покровска и Мирнограда, российские войска готовят дальнейшие наступательные действия на Константиновку, Славянск и Краматорск.