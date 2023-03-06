Россияне просчитывают вероятные сценарии ухода из Запорожской АЭС – "Энергоатом"

оккупанты целенаправленно превращают АЭС в военную базу, минуя все вокруг.
В России просчитывают возможные сценарии ухода из Запорожской АЭС.
Об этом сообщает "Энергоатом".
Отступая, оккупанты решают, что можно украсть с атомной станции в случае отступления.
"На ЗАЭС российские оккупанты просчитывают вероятные сценарии ухода и обозначают оборудование, которое можно украсть со станции", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, осматривая здание этого центра, оккупанты составили списки оборудования, которое "надо демонтировать", а точнее — украсть с атомной станции в случае отступления.
По данным "Энергоатома", также оккупанты целенаправленно превращают АЭС в военную базу, минуя все вокруг.
Ранее стало известно, что россияне разместили в бомбоубежищах Запорожской АЭС 600 мобилизованных и курсантов, ожидающих там опрокидывания на участок фронта в Донецкой области.
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