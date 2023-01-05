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Россияне "просели" в направлении Кременной, поэтому стягивают туда личный состав и технику: Гайдай рассказал детали

Россияне "просели" в направлении Кременной, поэтому стягивают туда личный состав и технику: Гайдай рассказал детали

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1433
Время на прочтение
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Россияне "просели" в направлении Кременной, поэтому стягивают туда личный состав и технику: Гайдай рассказал детали

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации на временно оккупированных территориях Луганской области.

Гайдай отметил, что россияне "проседают" в направлении Кременной, поэтому стягивают туда еще больше свежемобилизованных и зеков-"вагнеровцев".

Об этом он сказал в эфире телемарафона 5 января.

"С Харьковской стороны шаг за шагом наши войска освобождают территорию Луганской области. Да, это происходит не так быстро, как хотели бы многие люди, но там огромное нашествие и личного состава, и техники, и все заминировано. Когда они (оккупанты – ред.) увидели, что они немного "проседают" в направлении Кременной, они начали перебрасывать туда дополнительные силы и средства", — рассказал Гайдай.

По его словам, потери россиян восполняют резервы, свежемобилизованные и "зеки, которых привыкли называть вагнеровцами".

Кроме того, враг не перестает терроризировать местное население. Россияне закрывают на въезд и выезд целые населенные пункты. Так, последним оказалось село Титаровка. Там оккупанты репрессируют население и ищут сотрудничающих с ВСУ. В своих неудачах и "бавовнах" на складах захватчики обвиняют местных.

По словам Гайдая, мирное население десятками забирают и увозят в Луганск. К мужчинам, которые отказываются воевать против Украины, применяют пытки или убивают на месте.

Несмотря на это из-за морозов на Луганском направлении уже в ближайшее время возможна интенсификация боевых действий.

Напомним, ранее Сергей Гайдай рассказал, что трасса Сватово-Кременная (Луганская область), с помощью которой идут поставки российским войскам, уже находится под огневым контролем украинских военных. Это усложняет оборону для оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
1433
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