"Россияне провалили важный дедлайн": комбат "Ахиллес" рассказал, где враг выискивает резервы для штурма

Оккупанты не смогли до 1 ноября выйти в поселок Купянск-Узловой и закрепиться на левобережье Купянска, поэтому российское командование выискивает новые резервы среди поваров и механиков.

Об этом 24 Канала рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

"Россияне действительно провалили важный дедлайн. Поэтому противник пытается выискивать новые резервы, которым пополнить свои многочисленные потери в живой силе", — рассказал комбат "Ахиллес".

По его словам, россиянами в войне двигает не настойчивость, а страх и принуждение.

"На самом же деле ими руководит страх и система принуждения. Когда они терпят неудачи, приезжают генералы на строевой осмотр и начинают говорить, мол, "столько есть людей — всех в строй, механики, все вперед", — добавил Юрий Федоренко.

Он также пояснил, что погодные условия на живую силу врага на фронте не оказывают существенного влияния.

"Конечно, это оказывает влияние на дальнюю логистику. Высокоманевровная техника не доходит до тех мест, куда доходила раньше. Однако в передней линии боестолкновения украинские военные их уничтожают путем беспилотных систем, противотанковых средств, пушек и другого оружия", — добавил боец.

Почему оккупанты преимущественно используют пешую тактику

Из-за нехватки техники и большого количества личного состава россияне применяют пехоту.

"Здесь не обязательно иметь высокоподготовленный личный состав, важно количество. Это враг и пытается выполнять именно количественно проводить штурмы как в дневное, так и ночное время", — говорит военный.

Враг идет до 12 км пешком, минуя лесопосадки, а когда выходит на переднюю линию боевого столкновения, то перегруппировывается.

"Дошедшие переходят в ударно-штурмовые действия. Это не свидетельствует о том, что противник не подготовлен или низко подготовлен. Нельзя недооценивать противника, но и переоценивать не стоит. Надо всегда его рационально осматривать на поле боя — возможности, характер действий и как он будет двигаться", – отметил военный.

Отметим, что на Купянском направлении ситуация напряжена. Россияне пытаются продвинуться максимально дальше ценой сотен единиц личного состава.

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