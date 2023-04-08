Россияне провалили "зимнюю кампанию" против украинской энергосистемы — разведка Британии

Ситуация с электроэнергией в Украине, скорее всего, улучшится с наступлением более теплой погоды.

Российским захватчикам за осень так и не удалось нанести серьезных разрушений энергосистеме Украины.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии за 8 апреля.

В разведке отмечают, что сегодня атаки России оказывают гораздо меньшее влияние на энергосистему.

"Российская кампания с целью нанести серьезный ущерб объединенной энергосистеме Украины зимой 2022-23 годов, вероятнее всего, провалилась. Россия наносила удары с расстояния с октября 2022 года, однако масштабные удары стали реже с начала марта 2023 года. Атаки меньшего масштаба (до 25) ракет) продолжаются, но, скорее всего, оказывают гораздо меньшее влияние на энергосистему", — отмечает разведка.

В обзоре также отмечают, что операторы энергосистемы продолжают искать замену необходимых компонентов, в том числе разбитых трансформаторов.

"Транспортировка и установка этого оборудования – логистический вызов, особенно если речь идет о больших трансформаторах, которые могут весить от 100 тонн. Ситуация с электроэнергией в Украине, скорее всего, улучшится с наступлением более теплой погоды. Планировка и подготовка к следующей зиме, скорее всего, уже началась", — добавляет разведка.

Отметим, что российские захватчики вечером, 6 апреля, в Энергодаре похитили четырех работников Запорожской АЭС.

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