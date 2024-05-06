Россияне проводят мобилизацию на ВОТ Запорожья: сколько мужчин планируют набрать

Глава ОВА обратил внимание, что под риском быть мобилизованными во вражеское войско – мужчины в возрасте с 18 до 30 лет.

Россия стремится мобилизовать на войну более 150 тыс. жителей оккупированных территорий Запорожской области, свидетельствуют официальные планы страны-агрессора.

Об этом глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона.

Россияне уже начали призыв на оккупированной части Запорожской области. В рамках этого захватчики создали на каждом предприятии соответствующую инфраструктуру: военкоматы, призывные пункты, призывные столы, где ведется военный учет.

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"Если брать то, что они (россияне – ред.) публикуют официально, то им необходимо призвать более 150 тыс. жителей", – отметил Федоров.

"Мы понимаем, что на временно оккупированных территориях не так много мобилизационного ресурса осталось, потому что 50% нашего населения выехали. Но также следует понимать, что враг завез на территорию Бердянска, Мелитополя, Энергодара огромное количество людей, которые также будут очередным мобилизационным ресурсом ", – объяснил глава ОВА.

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Он также проинформировал, что за мобилизацию на оккупированных территориях несут ответственность гауляйтеры, в частности, так называемый губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Коллаборант требует от своих подчиненных обеспечить призыв населения.

Федоров обратил внимание, что под риском быть мобилизованными в российскую армию находятся мужчины в возрасте с 18 до 30 лет.

К слову, по информации военной разведки Украины, среди российских оккупантов растет уровень дезертирства. Так, из вооруженных формирований Южного военного округа РФ сбежали более 18 тыс. военных.

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