Россияне проводят тотальную русификацию школ в оккупированном Мариуполе

В школах временно оккупированного Мариуполя русские агрессоры проводят тотальную русификацию учебного процесса.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В сообщении указывается, что оккупанты начинают каждую неделю с прослушивания гимна России.

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"В школах Мариуполя оккупанты осуществляют тотальную русификацию школьников. Каждую неделю начинается с гимна России и «разговора о важном». Если нет «национальных праздников», то на этом "часе русификации" детям убивают в голову российские нарративы о героях и величии РФ", – сообщили в ЦПИ.

Также оккупанты требуют от людей, оказавшихся в оккупации в Запорожской области получать гражданство РФ.

"Если не берешь паспорт, ты не можешь работать, заниматься предпринимательской деятельностью. Таким образом, принуждение к коллаборации стало тотальным", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Украины агрессоры начали обострять гуманитарный кризис, блокируют выдачу средств и угрожая выселением из квартир людям, не желающим получать российские паспорта.

Кроме того, мы ранее информировали, что на временно оккупированных территориях россияне проверяют телефоны людей, которые якобы могут передавать данные о местонахождении и перемещении вражеской техники.

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