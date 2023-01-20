Россияне проводят тотальную русификацию школ в оккупированном Мариуполе

В Запорожской области местных жителей вынуждают получать гражданство РФ
В школах временно оккупированного Мариуполя русские агрессоры проводят тотальную русификацию учебного процесса.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
В сообщении указывается, что оккупанты начинают каждую неделю с прослушивания гимна России.
"В школах Мариуполя оккупанты осуществляют тотальную русификацию школьников. Каждую неделю начинается с гимна России и «разговора о важном». Если нет «национальных праздников», то на этом "часе русификации" детям убивают в голову российские нарративы о героях и величии РФ", – сообщили в ЦПИ.
Также оккупанты требуют от людей, оказавшихся в оккупации в Запорожской области получать гражданство РФ.
"Если не берешь паспорт, ты не можешь работать, заниматься предпринимательской деятельностью. Таким образом, принуждение к коллаборации стало тотальным", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Украины агрессоры начали обострять гуманитарный кризис, блокируют выдачу средств и угрожая выселением из квартир людям, не желающим получать российские паспорта.
Кроме того, мы ранее информировали, что на временно оккупированных территориях россияне проверяют телефоны людей, которые якобы могут передавать данные о местонахождении и перемещении вражеской техники.
Читайте также: